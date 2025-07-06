Джефф Тиг: «Никогда не слышал, чтобы кто-то восхищался Майком Брауном»
Бывший игрок НБА не уверен, что Майк Браун – оптимальная кандидатура для «Никс».
Накануне Браун подписал 4-летнее соглашение с «Нью-Йорком» на сумму 40 млн долларов.
«Я никогда не слышал, чтобы кто-то прям восхищался Майком Брауном – не то чтобы его не любили, просто никто его особо нахваливать не спешит.
Ни разу не слышал, чтобы Брон сказал что-то типа: «Майк Браун – невероятный». Серьезно, вообще не припоминаю. Про Тайрона Лю – да, говорил. Но это вроде единственный тренер, о ком он хоть что-то такое говорил», – сказал Тиг.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Club 520 Podcast
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