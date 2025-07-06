Джек Сикма: «Яо Мин не слышал одним ухом»
Бывший помощник тренера в «Рокетс» вспомнил особенность китайского центрового.
Яо Мин потерял слух на левое ухо из-за побочного эффекта приема лекарств в детстве.
«С Яо была интересная история: он был практически глух на одно ухо. Да-да, почти не слышал одним ухом. Поэтому, когда с ним разговаривали, приходилось поворачиваться к нему определенным образом. Однажды во время игры я пытался что-то крикнуть ему, а Яо сделал вот так. Я спрашиваю: «Ты меня услышал? Или не услышал? Потому что ты делаешь вот так...» Оказалось, не услышал. Но да, он был уникальным», – рассказал Сикма.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Saving the Association
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