Джермейн О’Нил: «Казалось, будто Кобе дистанцируется от команды. Но он просто постоянно учился»
Бывший игрок НБА рассказал о легенде «Лейкерс».
«Помню, как спрашивал у некоторых игроков «Лейкерс»: Рика Фокса, Дерека Фишера – где Кобе, когда они были в баре. Они смеялись и говорили: «Он не ходит по барам. Он сидит в своем номере».
В начале карьеры все говорили, что он не был командным игроком, но штука в том, что его партнеры просто мало его знали. Таким был его характер – он постоянно учился, готовился. Это создавало впечатление, будто он не хочет быть частью команды. А в НБА мы всегда на виду друг у друга, так что если ты не видишь партнера, кажется, будто он дистанцируется. Но для Кобе это была просто концентрация на результате, ничего личного», – рассказал О’Нил.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Шоу Дэна Патрика
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