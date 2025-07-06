Дарко Раякович: «Баскетбол превращается в тотальный футбол»

Главный тренер «Торонто» рассказал о тенденциях лиги.

«Что касается НБА, первое, что изменилось, это правила. Сейчас разрешено больше физического контакта по сравнению с тем, что было три-четыре года назад. Наметилась четкая тенденция: команды стремятся улучшить защиту, игроки готовы опекать позиции с 1-й по 4-ю, меняться подопечными, а высокорослые игроки – защищать позиции с 1-й по 5-ю. Очень часто 4-й и 5-й номера взаимозаменяемы.

В атаке делается ставка на ритм и быстрые переходы, создание ситуаций, где можно спровоцировать потерю или отобрать мяч при подборе, чтобы перейти в контратаку. Баскетбол постепенно возвращается к тому, что было 10-15 лет назад в футболе – к тотальному футболу. Ключевой момент – это создание дополнительных владений мячом, что в свою очередь увеличивает шансы на победу», – объяснил Раякович.