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    Брайан Уиндхорст: «Уэстбрука нужно обменять»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Брайан Уиндхорст Баскетбол

    Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лейкерс» следует обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука на любых трех игроков и попытаться обновить состав. 

    «Уэстбрука нужно обменять. Его нужно обменять на любых трех живых игроков, потому что у него истекающий контракт, который будет иметь некоторую ценность. Нужно найти команду, которой нужно освободить немного места в платежке.

    Затем будет королевская битва между Леброном и фронт-офисом за выбор в первом раунде 2027 года и выбор в первом раунде 2029 года. Будут ли они использовать эти пики этим летом, чтобы обновить состав, учитывая, что у Леброна остался один год контракта с возможностью продления? Поживем – увидим», – сказал Уиндхорст.

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