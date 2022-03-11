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    Кайл Кузма: «Матч с «Лейкерс» будет для меня и Колдуэлл-Поупа особенным»

    Теги Клипперс Лейкерс НБА Вашингтон Кентавиус Колдуэлл-Поуп Кайл Кузма Баскетбол

    Форвард «Уизардс» Кайл Кузма поделился ожиданиями от первого в карьере матча против «Лейкерс».

    Кузма провел первые годы карьеры в составе «озерников», в межсезонье-2021 его обменяли в «Вашингтон»

    «Матч с «Лейкерс» будет для меня и Колдуэлл-Поупа особенным. Мы выступали за эту команду, мы выиграли с ней свои чемпионские перстни», – заявил Кузма.

    По словам Кузмы, недавний матч в Лос-Анджелесе против «Клипперс» не позволил ему ощутить истинную атмосферу местной арены Crypto.com.

    «Матчи «Клипперс» другие, это не «Лейкерс». Это две совершенно разные арены. В пятницу мы по-настоящему почувствуем эту арену», – сказал Кузма.

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