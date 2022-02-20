«Кливленд» отчислил Кевина Пангоса

отчислил разыгрывающего защитника (29 лет, 188 см), сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Канадец покинул «Кавальерс» за четыре дня до дедлайна трансферов в .

Ранее греческое издание Gazzetta.gr сообщало, что московский ЦСКА договорился с Пангосом о контракте до конца сезона-2024/25 на 6 миллионов долларов.

Бывший разыгрывающий «Зенита» в нынешнем сезоне провел 24 матча за «Кавальерс», набирая в среднем 1,6 очка и 1,3 передачи за 7 минут.

ЦСКА трясет, но его босс не спрятался, а написал открытое письмо на Sports.ru. Честно о кризисе и деньгах