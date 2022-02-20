Наверх
Sports.ru NBA

    «Кливленд» отчислил Кевина Пангоса

    Теги переходы возможные переходы ЦСКА Кливленд Turkish Airlines EuroLeague НБА Единая лига ВТБ Кевин Пангос Баскетбол

    «Кливленд» отчислил разыгрывающего защитника Кевина Пангоса (29 лет, 188 см), сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

    Канадец покинул «Кавальерс» за четыре дня до дедлайна трансферов в Евролиге.

    Ранее греческое издание Gazzetta.gr сообщало, что московский ЦСКА договорился с Пангосом о контракте до конца сезона-2024/25 на 6 миллионов долларов.

    Бывший разыгрывающий «Зенита» в нынешнем сезоне провел 24 матча за «Кавальерс», набирая в среднем 1,6 очка и 1,3 передачи за 7 минут.

    ЦСКА трясет, но его босс не спрятался, а написал открытое письмо на Sports.ru. Честно о кризисе и деньгах

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные