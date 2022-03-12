Президент «Фенербахче» раскритиковал «Анадолу Эфес», который проголосовал за отмену результатов матчей российских клубов

Президент Али Коч прокомментировал недавнее решение клубов Евролиги аннулировать результаты матчей российских клубов в турнирной таблице и раскритиковал позицию , который проголосовал против того, чтобы итоговое положение определялось по проценту побед, как в НБА.

«Решение принято. Мы выиграли все три матча у россиян, так что это решение отрицательно сказалось на нас. Мы предложили альтернативный вариант, который заключался в том, чтобы засчитать результаты матчи, а рейтинг составить на основе процентов побед, как в НБА.

Состоялось голосование. Из 13 клубов-акционеров Евролиги два являются турецкими. Голосование закончилось со счетом 6 против 7. Несмотря на нашу просьбу, «Эфес» не поменял свое решение.

«Эфес» меня удивляет. Я напишу письмо президенту «Эфеса» Тунчаю Озилхану и поделюсь этим письмом с общественностью. Это не первый подобный случай, а уже третий. Мы расскажем о них, и вы будете поражены. Я думал, что хорошо его знаю, но, видимо, ошибался. Это такой позор. Я не знал, что у них столько комплексов и ненависти к «Фенербахче», – передает слова Али Коча Eurohoops.

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