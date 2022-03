На матче «Анадолу Эфеса» с «Фенербахче» присутствовали 15 076 зрителей. Это рекорд сезона Евролиги

Матч «Анадолу Эфеса» и 28 тура собрал самую большую аудиторию в сезоне.

За встречей наблюдали 15 076 зрителей. В нынешнем сезоне две турецкие команды борются друг с другом за попадание в плей-офф Евролиги и за титул чемпиона Турции.

Предыдущий рекорд посещаемости сезона Евролиги был установлен также на арене Sinan Erdem в матче против «Барселоны».

During the game against Fenerbahce, Anadolu Efes have registered the biggest attendance yet this EuroLeague season 🙌 (via @DariusGaruolis) pic.twitter.com/IxfaG1aPjA