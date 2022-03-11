Дражен Анзулович – о матче против ЦСКА: «Было ощущение, что команда боится своих соперников»

Главный тренер после поражения от ЦСКА (62:87) в домашнем матче Лиги ВТБ признался, что его команда не справилась со страхом перед более сильным соперником.

играл лучше, чем моя команда. Нам было очень тяжело против такого сильного соперника. Но если будем сравнивать эту игру с игрой против «Локо», то там мы уступили, потому что в концовке не хватило качества для того чтобы одержать победу. Сегодня же было ощущение, что команда боится своих соперников.

И я сказал своей команде, что нет смысла бояться любых соперников — ЦСКА или любую другую команду. Учитывая ту ситуацию, в которой сейчас находимся, мы должны цепляться за каждую возможность, а если начнем бояться и паниковать, то у нас не будет никаких возможностей ни в одном матче.

Готовились к игре в другом составом. Перед началом игры выяснилось, что проблема, которая была у Каспера Уэйра с его физическим состоянием, не позволила ему принять участие в матче. И это изменило весь настрой и тактику на игру», – сказал Анзулович.

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