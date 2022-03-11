Димитрис Итудис – о матче против «Енисея»: «Доминировали большую часть матча, смогли задействовать запасных»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал уверенную победу над (87:62) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Мы сегодня играли серьезно, были лучшей командой. Это было особенно заметно с учетом того, что «Енисей» не использовал Каспера Уэйра.

Мы доминировали большую часть матча, смогли задействовать наших запасных, разделить игровое время. Нас ждет серьезная игра в понедельник», – сказал Итудис.

В понедельник, 14 марта, ЦСКА предстоит встреча с «Зенитом».

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