Димитрис Итудис: «У нас были сложности в первом матче с «Енисеем»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис накануне гостевого матча против «Енисея» напомнил, что первая встреча с красноярской командой в декабре складывалась непросто (97:88).

«Игра «Енисея» во многом основывается на атлетизме и контратаках. Дома они играют более агрессивно.

Очевидно, что Уэйр привлекает особое внимание, но не только он. Каждый может поддержать идеи тренера и его систему, которая требует много двигаться и бороться. Перед нами соперник, который соревнуется на самом высоком уровне, и у нас были сложности в первом матче с ним», – сказал Итудис.

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