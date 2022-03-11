Димитрис Итудис: «У нас были сложности в первом матче с «Енисеем»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис накануне гостевого матча против напомнил, что первая встреча с красноярской командой в декабре складывалась непросто (97:88).

«Игра «Енисея» во многом основывается на атлетизме и контратаках. Дома они играют более агрессивно.

Очевидно, что Уэйр привлекает особое внимание, но не только он. Каждый может поддержать идеи тренера и его систему, которая требует много двигаться и бороться. Перед нами соперник, который соревнуется на самом высоком уровне, и у нас были сложности в первом матче с ним», – сказал Итудис.

После отъезда иностранцев ваш интерес к русскому баскетболу вырос?