Шакил О’Нил: «Рад, что Бен Симмонс не побоялся приехать в Филадельфию»

Легендарный игрок НБА, телеведущий Шакил О’Нил отдал должное защитнику «Нетс» Бену Симмонсу, который приехал на матч против «Сиксерс» во враждебно настроенную по отношению к нему Филадельфию.
«Мне бы хотелось, чтобы Бен сегодня сыграл. И все же я рад, что он был хотя бы на скамейке.
Если бы Симмонс поступил иначе, то это многое о нем сказало бы», – заявил О’Нил.
Симмонс весь сезон отказывался играть за «Филадельфию», которая в итоге обменяла его в «Бруклин».
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