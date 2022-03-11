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    Шакил О’Нил: «Рад, что Бен Симмонс не побоялся приехать в Филадельфию»

    Теги Шакил О′Нил Бруклин Филадельфия НБА Бен Симмонс Баскетбол

    Легендарный игрок НБА, телеведущий Шакил О’Нил отдал должное защитнику «Нетс» Бену Симмонсу, который приехал на матч против «Сиксерс» во враждебно настроенную по отношению к нему Филадельфию.

    «Мне бы хотелось, чтобы Бен сегодня сыграл. И все же я рад, что он был хотя бы на скамейке.

    Если бы Симмонс поступил иначе, то это многое о нем сказало бы», – заявил О’Нил.

    Симмонс весь сезон отказывался играть за «Филадельфию», которая в итоге обменяла его в «Бруклин».

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