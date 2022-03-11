Шакил О’Нил: «Рад, что Бен Симмонс не побоялся приехать в Филадельфию»

Легендарный игрок НБА, телеведущий ’Нил отдал должное защитнику «Нетс» , который приехал на матч против «Сиксерс» во враждебно настроенную по отношению к нему Филадельфию.

«Мне бы хотелось, чтобы Бен сегодня сыграл. И все же я рад, что он был хотя бы на скамейке.

Если бы Симмонс поступил иначе, то это многое о нем сказало бы», – заявил О’Нил.

Симмонс весь сезон отказывался играть за «Филадельфию», которая в итоге обменяла его в .

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