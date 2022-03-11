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    Зрители в Филадельфии с сарказмом отреагировали на данк Симмонса во время разминки

    Теги Бруклин Филадельфия НБА видео болельщики Бен Симмонс Баскетбол

    Защитник «Нетс» Бен Симмонс в четверг впервые вернулся в Филадельфию после февральского обмена из «Сиксерс».

    Симмонс не выходил на площадку из-за проблем со спиной, но участвовал в разминке перед матчем. Часть зрителей с сарказмом отреагировали на данк австралийца, изобразив радость.

    Во время 7-го матча серии с «Атлантой» в плей-офф-2021 Симмонс мог забить сверху из-под кольца, но отдал передачу. «Филадельфия» в итоге проиграла, а подвергшийся жесткой критике Бен с тех пор не провел ни одной игры за команду.

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