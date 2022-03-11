Кэмерон Реддиш пропустит остаток сезона из-за травмы плеча

Форвард пропустит остаток сезона-2021/22 из-за разрыва связок между ключицей и лопаткой, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ожидается, что срок восстановления 22-летнего игрока составит не больше шести недель.

«Никс» приобрели Реддиша у «Атланты» в январе этого года. «Хоукс» взамен получили Кевина Нокса и защищенный пик первого раунда драфта-2022, принадлежащий «Шарлотт». В «Нью-Йорк» в рамках трейда также отправился форвард Соломон Хилл и пик второго раунда драфта-2025.

Реддиш провел за «Никс» 15 матчей, набирая в среднем 6,1 очка и 1,4 подбора.

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