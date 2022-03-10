Кендрик Перкинс: «Уэстбрук мысленно находится где-то в другом месте»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт описал игру защитника «Лейкерс» .

«Он даже не вовлечен в процесс, как будто мысленно находится где-то в другом месте. Он ничего не предпринимает. Вообще», – заявил Перкинс.

Уэстбрук столкнулся с критикой со стороны болельщиков «Лейкерс» в нынешнем сезоне. Многие эксперты считают переход игрока в команду крайне неудачным решением.

Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х