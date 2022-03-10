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    Кендрик Перкинс: «Уэстбрук мысленно находится где-то в другом месте»

    Теги Кендрик Перкинс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

    Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс описал игру защитника «Лейкерс» Рассела Уэстбрука.

    «Он даже не вовлечен в процесс, как будто мысленно находится где-то в другом месте. Он ничего не предпринимает. Вообще», – заявил Перкинс.

    Уэстбрук столкнулся с критикой со стороны болельщиков «Лейкерс» в нынешнем сезоне. Многие эксперты считают переход игрока в команду крайне неудачным решением.

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