Кендрик Перкинс: «Уэстбрук мысленно находится где-то в другом месте»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс описал игру защитника «Лейкерс» Рассела Уэстбрука.
«Он даже не вовлечен в процесс, как будто мысленно находится где-то в другом месте. Он ничего не предпринимает. Вообще», – заявил Перкинс.
Уэстбрук столкнулся с критикой со стороны болельщиков «Лейкерс» в нынешнем сезоне. Многие эксперты считают переход игрока в команду крайне неудачным решением.
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