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    Майкл Мэлоун: «Денвер» не получает того уважения, которого заслуживает»

    Теги Денвер НБА Майкл Мэлоун Баскетбол

    Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун заявил, что его команда не получает того уважения, которого заслуживает.

    «Если единственное, что вас волнует, это недостаток внимания к нашей команде, то я не выполняю свою работу. Но я вышел и публично сказал, что мы не получаем того уважения, которого заслуживаем.

    Мы на шестом месте в Западной конференции, выступая без двух игроков с максимальными контрактами. Назовите мне другую команду, которая могла бы это сделать», – заявил Мэлоун.

    «Наггетс» проводят сезон без Джамал Мюррэя и Майкла Портера. Есть вероятность, что оба игрока вернутся в строй до начала плей-офф.

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