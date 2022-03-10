Майкл Мэлоун: «Денвер» не получает того уважения, которого заслуживает»

Главный тренер заявил, что его команда не получает того уважения, которого заслуживает.

«Если единственное, что вас волнует, это недостаток внимания к нашей команде, то я не выполняю свою работу. Но я вышел и публично сказал, что мы не получаем того уважения, которого заслуживаем.

Мы на шестом месте в Западной конференции, выступая без двух игроков с максимальными контрактами. Назовите мне другую команду, которая могла бы это сделать», – заявил Мэлоун.

«Наггетс» проводят сезон без Джамал Мюррэя и Майкла Портера. Есть вероятность, что оба игрока вернутся в строй до начала плей-офф.

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