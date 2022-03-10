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    Элвин Джентри: «С трудом верится, что Йокич не станет двукратным MVP»

    Теги Денвер Сакраменто НБА Элвин Джентри Никола Йокич Баскетбол

    И.о. главного тренера «Сакраменто» Элвин Джентри заявил, что центровой «Денвера» Никола Йокич заслуживает второй подряд награды MVP сезона.

    «Йокич полностью контролирует игру. Он разыгрывающий, он форвард, он центровой, он тот, кем ему нужно быть в данный конкретный момент.

    Этот парень просто нечто особенное. Он не колеблется, он делает то, что нужно для победы. Он играет на очень высоком уровне. Глядя на его игру,  с трудом верится, что он не станет двукратным MVP.

    Он один из тех, кого можно поставить в любую команду, и эта команда станет чертовски успешной», – сказал Джентри.

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