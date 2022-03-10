Жорди Виллакампа опубликовал фото олимпийского чемпиона Александра Волкова с автоматом

Бывший игрок «Ховентуда» и сборной Испании Жорди Виллакампа опубликовал в твиттере две фотографии с олимпийским чемпионом 1988 года в составе сборной СССР Александром Волковым.

На фотографии 2006 года Виллакампа и Волков находятся на баскетбольной арене, в 2022 году бывший министр спорта Украины сфотографирован с автоматом.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Из России уходят официальные трансляции (АПЛ, Лига 1, НБА, НХЛ). Что будете делать?

Фото: твиттер Жорди Виллакампы