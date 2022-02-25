Игроки «Сакраменто» и «Денвера» взялись за руки и провели минуту молчания в связи с событиями на Украине

Игроки и перед матчем между командами взялись за руки и провели минуту молчания в связи с событиями на Украине.

За «Кингз» выступает украинский центровой .

Лень и защитник «Торонто» Святослав Михайлюк выступили с заявлением по поводу событий в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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Sergio Estrada, USA Today Sports