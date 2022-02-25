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    Игроки «Сакраменто» и «Денвера» взялись за руки и провели минуту молчания в связи с событиями на Украине

    Теги происшествия Денвер Сакраменто НБА фото Алексей Лень Баскетбол

    Игроки «Сакраменто» и «Денвера» перед матчем между командами взялись за руки и провели минуту молчания в связи с событиями на Украине.

    За «Кингз» выступает украинский центровой Алексей Лень.

    Лень и защитник «Торонто» Святослав Михайлюк выступили с заявлением по поводу событий в стране.

    Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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    Sergio Estrada, USA Today Sports

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