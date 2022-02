Отец Митчелла Робинсона пропал без вести

Отец центрового пропал без вести. Местонахождение мужчины неизвестно с 11 февраля.

Игрок впервые рассказал о происшествии в Snapchat и попросил сообщать на «горячую линию» любую информацию о местонахождении его отца.

Робинсон также опубликовал сторис в Instagram, умоляя отца вернуться домой.

Mitchell Robinson’s father has been missing since Feb. 11 according to Escambia County Sheriff’s Office. pic.twitter.com/ssoTA7GKgJ