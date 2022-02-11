«Заглянул на похороны своего хейтера». Джоэл Эмбиид отреагировал на обмен Симмонса

Центровой «Сиксерс» высказал свое отношение к обмену опального разыгрывающего в «Нетс» на с помощью популярного мема в твиттере.

Эмбиид выложил фотографию мужчины, которая обычно сопровождается в сети припиской «Заглянул на похороны своего главного хейтера, чтобы убедиться – он мертв».

Симмонс с самого начала саботировал сезон «Филадельфии», отказавшись играть за команду и требуя обмена.

«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн