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    «Заглянул на похороны своего хейтера». Джоэл Эмбиид отреагировал на обмен Симмонса

    Теги Бруклин Филадельфия НБА фото Джеймс Харден Джоэл Эмбиид соцсети Бен Симмонс Баскетбол

    Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказал свое отношение к обмену опального разыгрывающего Бена Симмонса в «Нетс» на Джеймса Хардена с помощью популярного мема в твиттере.

    Эмбиид выложил фотографию мужчины, которая обычно сопровождается в сети припиской «Заглянул на похороны своего главного хейтера, чтобы убедиться – он мертв».

    Симмонс с самого начала саботировал сезон «Филадельфии», отказавшись играть за команду и требуя обмена.

    «Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн

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