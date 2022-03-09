ЦСКА проголосовал за аннулирование результатов матчей российских команд в Евролиге

проголосовал за аннулирование результатов матчей с участием российских команд на недавнем собрании Евролиги.

Как сообщает инсайдер beIN Sports Ишмаил Шенол, семь команд, включая ЦСКА, проголосовали «За» и шесть команд – «Против». Таким образом, решение московского клуба определило исход голосования.

На собрании клубов Евролиги было принято решение, что лига аннулирует результаты уже сыгранных матчей с участием представителей России в случае их отстранения от участия в соревновании до конца сезона-2021/22 .

Ранее Евролига установила дедлайн на решение по российским клубам на 21 марта. Если нынешняя ситуация на Украине не изменится в лучшую сторону, представители России не будут участвовать в оставшейся части сезона-2021/22 Евролиги (ЦСКА, и ) и Еврокубка ( ).

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