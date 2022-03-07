Владислав Коновалов: «Дали почувствовать ритм молодым игрокам»

И.о. главного тренера Владислав Коновалов заявил, что в матче против (86:102) команда дала почувствовать ритм молодым игрокам.

«В первую очередь, хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые пришли нас поддержать. Мы ожидали аншлаг, ждали поддержки — это вдохновило нас на ту игру.

Дали почувствовать ритм молодым игрокам, потому что ждем от них помощи в следующих играх, которые будут важны для плей-офф. В целом, благодарен своим ребятам, которые выложились на 100 процентов. Ждем побед, мы готовы к этому, будем бороться», – сказал Коновалов.

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