Швед, Хезоня, Макколлум, Милутинов и Зубков – в символической пятерке недели в Лиге ВТБ

Единая лига ВТБ назвала символическую пятерку прошедшей игровой недели. В нее вошли , (оба – ЦСКА), (УНИКС), («Локомотив-Кубань») и («Зенит»).

Швед провел свой лучший матч за ЦСКА, набрав 32 очка, 8 передач и 6 подборов в игре против «Автодора».

Хезоня стал первым игроком УНИКСа, сумевшим оформить трипл-дабл за всю историю выступлений казанского клуба в Лиге ВТБ. Во встрече с «Цмоки-Минском» хорватский форвард провел на площадке чуть больше 30 минут и отметился трипл-даблом: 25 очков, 12 подборов, 12 передач.

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