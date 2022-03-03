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    Терри Розир: «Лидерские качества Айзейи Томаса уже начинают оказывать влияние на «Хорнетс»

    Теги Шарлотт НБА Айзейя Томас 1989 Терри Розир Баскетбол

    Разыгрывающий «Хорнетс» Терри Розир рассказал о пользе, которую уже успел принести команде подписавший 10-дневный контракт Айзейя Томас.

    Бывший одноклубник Розира по «Бостону» в дебютной встрече за команду против «Кливленда» набрал набрал 10 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата при 2 потерях.

    «Айзейя сыграл важную роль. Дело не только в том, что он делал на площадке. Лидерские качества и голос Томаса в раздевалке уже начинают оказывать влияние на «Хорнетс». Нам полезно иметь в составе таких ребят, которые играли в плей-офф и знают, как там все устроено.

    Я имел возможность наблюдать за ним в течение двух-трех сезонов. Это потрясающий игрок», – заявил Розир.

    Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

    Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

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