Айзейя Томас набрал 10+5+3 в первом матче за «Хорнетс»

Разыгрывающий Айзейя Томас дебютировал за «Шарлотт» в матче с «Кливлендом» (119:98).
Томас вышел со скамейки и за 14 минут набрал 10 очков (4 из 11 с игры), 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата при 2 потерях.
«Лидерские качества, спокойствие, уверенность. Он продемонстрировал все эти качества», – заявил главный тренер команды Джеймс Боррего.
Томас присоединился к «Хорнетс» на этой неделе, заключив 10-дневный контракт.
В нынешнем сезоне 33-летний Томас провел четыре матча за «Лейкерс» и один за «Даллас».
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