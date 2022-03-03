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    Айзейя Томас набрал 10+5+3 в первом матче за «Хорнетс»

    Теги Шарлотт Кливленд НБА Айзейя Томас 1989 Джеймс Боррего Баскетбол

    Разыгрывающий Айзейя Томас дебютировал за «Шарлотт» в матче с «Кливлендом» (119:98).

    Томас вышел со скамейки и за 14 минут набрал 10 очков (4 из 11 с игры), 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата при 2 потерях.

    «Лидерские качества, спокойствие, уверенность. Он продемонстрировал все эти качества», – заявил главный тренер команды Джеймс Боррего.

    Томас присоединился к «Хорнетс» на этой неделе, заключив 10-дневный контракт.

    В нынешнем сезоне 33-летний Томас провел четыре матча за «Лейкерс» и один за «Даллас».

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