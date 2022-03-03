Айзейя Томас набрал 10+5+3 в первом матче за «Хорнетс»

Разыгрывающий Айзейя Томас дебютировал за в матче с (119:98).

Томас вышел со скамейки и за 14 минут набрал 10 очков (4 из 11 с игры), 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата при 2 потерях.

«Лидерские качества, спокойствие, уверенность. Он продемонстрировал все эти качества», – заявил главный тренер команды Джеймс Боррего.

Томас присоединился к «Хорнетс» на этой неделе, заключив 10-дневный контракт.

В нынешнем сезоне 33-летний Томас провел четыре матча за «Лейкерс» и один за «Даллас».

Почтальон, Адмирал, Матрица, Плохое порно – когда-то прозвища добавляли НБА магии, но сейчас практически исчезли