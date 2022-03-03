Айзейя Томас: «Всегда впадаю в ступор, когда Аллен Айверсон звонит или пишет мне»

Разыгрывающий Айзейя Томас заявил, что легендарный поздравил его с подписанием контракта с .

«Всегда впадаю в ступор, когда Аллен Айверсон звонит или пишет мне на телефон. Когда он связывается со мной, чтобы сказать, что гордится мной, это многое значит для меня! Бабба Чак – величайший игрок в истории», – написал Томас в Twitter.

В среду Томас дебютировал за «Хорнетс», набрав 10 очков (4 из 11 с игры), 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата при 2 потерях.

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