Пабло Ласо: «Я не из тех, кто будет винить судей в поражении»

Главный тренер «Реала» прокомментировал последнюю атаку в матче против (62:65) в .

«Когда приезжаю играть в Белград, заранее знаю, что матч будет тяжелым. Я не из тех, кто будет винить судей в поражении.

Вероятно, Давидовац сфолил на Юле в последней атаке. Он хотел сфолить и не дать Серхи бросить трехочковый. Это был умный ход. Арбитры не определили фол, но это только один эпизод. Если заостряешь внимание только на одном эпизоде, ты мыслишь слишком узко», – сказал Ласо.

потерпел четвертое подряд поражение в Евролиге. Ранее сообщалось, что Ласо находится на грани увольнения, и текущая неделя может стать решающей.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде