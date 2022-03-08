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    Владелец клуба НБА «Сакраменто» Вивек Ранадиве может приобрести «Челси»

    Теги Челси Сакраменто Роман Абрамович НБА бизнес Вивек Ранадиве Баскетбол

    Владелец клуба НБА «Сакраменто» Вивек Ранадиве готовит предложение о покупке футбольного клуба «Челси».

    Как сообщает Sportico, Ранадиве остается завершить некоторые детали, чтобы сделать официальное предложение.

    Состояние индийского бизнесмена оценивается в сумму более 700 миллионов долларов. Он возглавлял группу инвесторов, которые приобрели «Сакраменто» в 2013 году за 534 миллиона долларов.

    «Челси» является одним из самых дорогих футбольных клубов в мире. Его цена превышает 3 миллиарда долларов.

    Лондонская команда принадлежит Роману Абрамовичу с 2003 года. В начале марта он объявил о предстоящей продаже клуба.

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