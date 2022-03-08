Владелец клуба НБА «Сакраменто» Вивек Ранадиве может приобрести «Челси»

Владелец клуба НБА «Сакраменто» Вивек Ранадиве готовит предложение о покупке футбольного клуба .

Как сообщает Sportico, Ранадиве остается завершить некоторые детали, чтобы сделать официальное предложение.

Состояние индийского бизнесмена оценивается в сумму более 700 миллионов долларов. Он возглавлял группу инвесторов, которые приобрели в 2013 году за 534 миллиона долларов.

«Челси» является одним из самых дорогих футбольных клубов в мире. Его цена превышает 3 миллиарда долларов.

Лондонская команда принадлежит с 2003 года. В начале марта он объявил о предстоящей продаже клуба.

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