Владелец клуба НБА «Сакраменто» Вивек Ранадиве может приобрести «Челси»

Владелец клуба НБА «Сакраменто» Вивек Ранадиве готовит предложение о покупке футбольного клуба «Челси».
Как сообщает Sportico, Ранадиве остается завершить некоторые детали, чтобы сделать официальное предложение.
Состояние индийского бизнесмена оценивается в сумму более 700 миллионов долларов. Он возглавлял группу инвесторов, которые приобрели «Сакраменто» в 2013 году за 534 миллиона долларов.
«Челси» является одним из самых дорогих футбольных клубов в мире. Его цена превышает 3 миллиарда долларов.
Лондонская команда принадлежит Роману Абрамовичу с 2003 года. В начале марта он объявил о предстоящей продаже клуба.
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