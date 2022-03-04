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    Джей Уильямс: «Шак не смог бы сдержать Эмбиида»

    Теги Шакил О′Нил Филадельфия НБА Джей Уильямс Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Бывший игрок НБА, эксперт Джей Уильямс считает, что легендарный центровой Шакил О’Нил не смог бы остановить лидера «Сиксерс» Джоэла Эмбиида в его нынешнем виде.

    «Эмбиид на пути к тому, чтобы стать первым центровым после Шака, который станет самым результативным игроком сезона. Помните, как мы рассуждали о том, что случилось с классическими «большими»? Так вот, они превратились в Джоэла Эмбиида.

    У Шака случился бы приступ, если бы ему пришлось держать Эмбиида. Шак не смог бы остановить его. Я бы весь вечер гонял его на периметр. Помню скаутские отчеты о молодом Шаке, мы пытались выманить его на периметр, потому что ему приходилось нелегко против пик-н-роллов. Я бы делал то же самое на месте Джоэла Эмбиида», – заявил Уильямс.

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