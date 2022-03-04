Джей Уильямс: «Шак не смог бы сдержать Эмбиида»

Бывший игрок НБА, эксперт Джей Уильямс считает, что легендарный центровой ’Нил не смог бы остановить лидера «Сиксерс» Джоэла Эмбиида в его нынешнем виде.

«Эмбиид на пути к тому, чтобы стать первым центровым после Шака, который станет самым результативным игроком сезона. Помните, как мы рассуждали о том, что случилось с классическими «большими»? Так вот, они превратились в Джоэла Эмбиида.

У Шака случился бы приступ, если бы ему пришлось держать Эмбиида. Шак не смог бы остановить его. Я бы весь вечер гонял его на периметр. Помню скаутские отчеты о молодом Шаке, мы пытались выманить его на периметр, потому что ему приходилось нелегко против пик-н-роллов. Я бы делал то же самое на месте , – заявил Уильямс.

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