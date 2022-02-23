The Athletic: «Даже легендарный Кобе Брайант не имел столько полномочий, сколько имеет сейчас Леброн Джеймс»

Известное спортивное издание The Athletic отметило высокий уровень полномочий звездного форварда .

«Как бы ни был важен для «Лейкерс», источники внутри организации давно говорят, что даже легендарный Кобе не имел столько полномочий, сколько имеет сейчас Джеймс. Брайант никогда не мог давить на «Лейкерс», чтобы клуб осуществил сделку. Леброн помог организовать такую для , что оказалось прямой катастрофой», – сообщает The Athletic.

Брайант выступал за «Лейкерс» в течение 20 сезонов (с 1996 по 2016 год). Джеймс проводит свой четвертый сезон в команде.