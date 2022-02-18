Стивен Эй Смит: «Никс» — это национальный позор. Они ужасны»

Известный спортивный эксперт раскритиковал «Нью-Йорк» после поражения от «Бруклина» в матче, в котором «Никс» имели преимущество в 28 очков.

«Нью-Йорк Никс» — это национальный позор, дамы и господа. Они ужасны. Говорят, что руководство клуба больше не любит Тиббса, он может уйти. Если он уйдет сегодня, мне плевать. С Джулиусом Рэндлом все кончено.

Леон Роуз. У нас есть заключенные в тюрьмах более заметные, чем этот человек. Это президент по баскетбольным операциям, и мы не можем его найти», – сказал Смит.

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