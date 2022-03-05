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    Том Тибодо – об удалении Джулиуса Рэндла: «Все совершают ошибки, но мы должны помнить о дисциплине»

    Теги Нью-Йорк Финикс НБА Том Тибодо Джулиус Рэндл Кэмерон Джонсон Баскетбол

    Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо был разочарован удалением форварда команды Джулиуса Рэндла в матче с «Финиксом».

    «Это была эмоциональная игра, но нельзя переходить границы. Ты должен знать, когда нужно остановиться. И никто из нас не идеален, все совершают ошибки, но мы должны помнить о дисциплине», – заявил специалист.

    Рэндл был удален за стычку с игроком «Санс» Кэмероном Джонсоном в третьей четверти матча.

    «Никс» проиграли встречу со счетом 114:115. Команда занимает 12 место в Восточной конференции.

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