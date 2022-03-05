Том Тибодо – об удалении Джулиуса Рэндла: «Все совершают ошибки, но мы должны помнить о дисциплине»

Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо был разочарован удалением форварда команды Джулиуса Рэндла в матче с «Финиксом».
«Это была эмоциональная игра, но нельзя переходить границы. Ты должен знать, когда нужно остановиться. И никто из нас не идеален, все совершают ошибки, но мы должны помнить о дисциплине», – заявил специалист.
Рэндл был удален за стычку с игроком «Санс» Кэмероном Джонсоном в третьей четверти матча.
«Никс» проиграли встречу со счетом 114:115. Команда занимает 12 место в Восточной конференции.