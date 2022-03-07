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    Стив Керр: «Не дожимаем соперников, когда они оказываются в сложных ситуациях»

    Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Баскетбол

    Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда в последних матчах.

    «Голден Стэйт» во встрече с «Лейкерс» упустил крупное преимущество и позволил сопернику прервать серию из четырех поражений.

    «Во время этого неудачного отрезка у нас сложилась такая типичная ситуация. Мы не дожимаем соперников, когда они оказываются в сложных ситуациях. Мы совершаем ошибки и позволяем им вернуться в игру. И если допускать подобное в этой лиге, то у вас все плохо», – заявил Керр.

    У «Уорриорз» 8 поражений в последних 10 матчах.

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