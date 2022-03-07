Стив Керр: «Не дожимаем соперников, когда они оказываются в сложных ситуациях»

Главный тренер «Уорриорз» рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда в последних матчах.

во встрече с «Лейкерс» упустил крупное преимущество и позволил сопернику прервать серию из четырех поражений.

«Во время этого неудачного отрезка у нас сложилась такая типичная ситуация. Мы не дожимаем соперников, когда они оказываются в сложных ситуациях. Мы совершаем ошибки и позволяем им вернуться в игру. И если допускать подобное в этой лиге, то у вас все плохо», – заявил Керр.

У «Уорриорз» 8 поражений в последних 10 матчах.

Первые санкции по спортивному ТВ: АПЛ думает о разрыве контракта, Лига 1 не дает сигнал «Матчу», уже остались без НБА и НХЛ