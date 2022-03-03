Наверх
Sports.ru NBA

    Стив Керр: «Дрэймонд Грин уже использует трешток на тренировке»

    Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Баскетбол

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал, что форвард Дрэймонд Грин уже тренируется с командой и находится в хорошей форме.

    «Сегодня на тренировке Дрэймонд играл три на три. Он играл с Клэем, Джеймсом Уайзменом, Хуаном, Крисом Чиозой и Мозесом Муди, так что у нас получилась очень хорошая тренировка три на три.

    Дрэймонд находится в великолепной форме, очень хорошо двигался, он здоров, уверен в себе, как и следовало ожидать, даже использовал трешток. Кто бы мог подумать?

    Но нам этого не хватало. Приятно видеть его в зале и приятно видеть, что он в хорошей форме. Все идет очень хорошо с точки зрения реабилитации, и мы ожидаем, что он вернется в ближайшие недели», – сказал Керр.

    Грин не играет с 9 января из-за травмы поясницы.

    «Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные