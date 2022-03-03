Стив Керр: «Дрэймонд Грин уже использует трешток на тренировке»

Главный тренер рассказал, что форвард уже тренируется с командой и находится в хорошей форме.

«Сегодня на тренировке Дрэймонд играл три на три. Он играл с Клэем, Джеймсом Уайзменом, Хуаном, Крисом Чиозой и Мозесом Муди, так что у нас получилась очень хорошая тренировка три на три.

Дрэймонд находится в великолепной форме, очень хорошо двигался, он здоров, уверен в себе, как и следовало ожидать, даже использовал трешток. Кто бы мог подумать?

Но нам этого не хватало. Приятно видеть его в зале и приятно видеть, что он в хорошей форме. Все идет очень хорошо с точки зрения реабилитации, и мы ожидаем, что он вернется в ближайшие недели», – сказал Керр.

Грин не играет с 9 января из-за травмы поясницы.

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