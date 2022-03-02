Стив Керр: «Впервые почувствовал, что связь между нашими игроками порвана»

Главный тренер после поражения от «Миннесоты» (114:129) признался, что обеспокоен нарушением связи между своими подопечными.

«Впервые почувствовал, что связь между нашими игроками порвана, и это должно быть скорее исключением, чем правилом. Это самое важное для меня, если говорить о будущем.

Я видел отсутствие связи во всем. Это скорее не что-то осязаемое, а чувство и энергия, коллективный дух. Мне не понравились энергия и дух, с которыми мы сегодня играли», – сказал Керр.

«Уорриорз» проиграли три матча из последних четырех.

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