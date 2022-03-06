Бранко Максимович: «Все это время «Локо» пытался в тренировочном процессе поддерживать форму игроков»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал предстоящий выездной матч Лиги ВТБ против , отметив, что во время паузы в чемпионате команда продолжала тренироваться и поддерживала форму.

«В первую очередь хочется выразить удовлетворение тем, что возобновляются матчи и турнир продолжается. Все это время пытались в тренировочном процессе поддерживать форму игроков. Тренерский штаб в лице Йована Беадера, Алехандро Гарсии, Романа Семернинова и Станислава Збарского приложил для этого все усилия.

Нынешнюю логистику можно назвать очень непростой, но клуб организовал нашу поездку в Красноярск на самом высоком уровне. Мы отправились в Сибирь, где нам предстоит очень непростой матч. Главным, в котором будет контролировать подбор, как можно быстрее поймать игровой ритм и использовать наши лучшие опции в нападении», – сказал Максимович.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов