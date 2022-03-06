«Локомотив-Кубань» отправился на матч против «Енисея» с четырьмя легионерами

назвал состав, который отправился в Красноярск на матч лиги ВТБ против .

Состав «Локомотива-Кубань»:

форварды Станислав Ильницкий, Андрей Мартюк, Данил Шеянов, Егор Сычков;

центровые Алан Уильямс, Валерий Калинов;

защитники Эррик Маккколлум, Джейлен Барфорд, Иван Паунич, Владислав Емченко, Захар Ведищев, Александр Щербенев.

В Краснодаре остались Стэнтон Кидд, Джонатан Мотли и Грег Уиттингтон.

Встреча была перенесена с 5 марта на 7-е из-за сложностей с логистикой. Аэропорт Краснодара закрыт, поэтому команда решила добраться на поезде до Сочи, а оттуда вылететь в Красноярск.

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