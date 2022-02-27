Тарик Блэк продолжит карьеру в «Бахчешехире»

Бывший центровой «Зенита» (30 лет, 206 см) заключил соглашение с турецким

Американец в этом сезоне выступал в G-лиге за «Гранд-Рапидс», набирая 11,5 очка, 7,9 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч. Сейчас он играет за сборную в квалификации чемпионата мира.

В прошлом году Блэк играл за «Денвер» в Летней лиге, а затем подписал контракт по схеме Exhibit-10, но позже был отчислен.

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