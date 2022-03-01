ACB. «Барселона» примет «Андорру»

Во вторник, 1 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании «Барселона» примет «Андорру».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 марта, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Реал – 17-4, Барселона – 14-3, Манреса – 14-7, Валенсия – 12-7, Ховентуд – 11-8, Тенерифе – 11-8, Мурсия – 10-8, Баскония – 11-9, Бреоган– 10-9, Бильбао – 10-10, Гран-Канария – 9-10, Уникаха – 8-12, Сарагоса – 8-13, Фуэнлабрада – 7-14, Андорра – 7-13, Обрадойро – 7-14, Бетис – 6-14, Сан-Пабло Бургос – 5-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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