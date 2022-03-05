ACB. «Уникаха» – «Мурсия», «Валенсия» против «Барселоны»

Теги результаты Уникаха Барселона чемпионат Испании Валенсия Фуэнлабрада Мурсия Манреса Баскетбол

В субботу, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут три матча.

«Уникаха» примет «Мурсию», «Валенсия» дома сыграет против «Барселоны».

ACB

Регулярный чемпионат  

Валенсия – Барселона
Дата проведения
5 марта, 20.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Уникаха – Мурсия
Дата проведения
5 марта, 20.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Манреса – Фуэнлабрада
Дата проведения
5 марта, 22.45, «Pavelló Nou Congost»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 17-4, Барселона – 15-3, Манреса – 14-7, Валенсия – 12-7, Ховентуд – 12-8, Тенерифе – 11-8, Мурсия – 10-8, Баскония – 11-9, Бреоган– 10-10, Бильбао – 10-10,  Гран-Канария – 9-10, Уникаха – 8-12,  Сарагоса – 8-13, Фуэнлабрада – 7-14, Андорра – 7-14, Обрадойро – 7-14, Бетис – 6-14, Сан-Пабло Бургос – 5-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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