ACB. «Фуэнлабрада» примет «Уникаху», «Сан-Пабло Бургос сыграет с «Бильбао»

Теги результаты Уникаха чемпионат Испании Фуэнлабрада Бильбао Бетис Обрадойро Сан-Пабло Бургос Баскетбол

В среду, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся три матча.

«Фуэнлабрада» примет «Уникаху», «Обрадойро» – «Бетис», «Сан-Пабло Бургос сыграет с «Бильбао».

ACB

Регулярный чемпионат  

Фуэнлабрада – Уникаха
Дата проведения
16 февраля, 21.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
Онлайн матча

Обрадойро – Бетис
Дата проведения
16 февраля, 22.30, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Сан-Пабло Бургос – Бильбао
Дата проведения
16 февраля, 23.30, «Coliseum Burgos»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 17-4, Барселона – 14-3, Манреса – 14-7, Валенсия – 12-7, Ховентуд – 11-8, Тенерифе – 11-8, Мурсия – 10-8, Баскония – 11-9, Бильбао – 10-9, Бреоган– 10-9, Гран-Канария – 9-10, Сарагоса – 8-13, Уникаха – 7-12, Фуэнлабрада – 7-13, Андорра – 7-13, Обрадойро – 7-13, Бетис – 5-14, Сан-Пабло Бургос – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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