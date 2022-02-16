ACB. «Фуэнлабрада» примет «Уникаху», «Сан-Пабло Бургос сыграет с «Бильбао»

В среду, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся три матча.

«Фуэнлабрада» примет «Уникаху», «Обрадойро» – , «Сан-Пабло Бургос сыграет с .

ACB

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Бетис Дата проведения 16 февраля, 22.30, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Положение команд: – 17-4, Барселона – 14-3, – 14-7, – 12-7, – 11-8, Тенерифе – 11-8, Мурсия – 10-8, Баскония – 11-9, Бильбао – 10-9, Бреоган– 10-9, – 9-10, Сарагоса – 8-13, Фуэнлабрада – 7-13, Андорра – 7-13, Обрадойро – 7-13, Бетис – 5-14, – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вот это трипл-дабл в Лиге ВТБ – 43 очка, 11 передач и победа над «Локомотивом»

Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем