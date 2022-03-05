«Зенит» объявил о подписании Виталия Фридзона, Сергея Мони и Егора Вяльцева

пополнил свой состав тремя ветеранами.

Клуб объявил на своем официальном сайте о подписании контрактов с , Сергеем Моней и . Ожидается, что игроки примут участие в ближайшем матче команды против «Пармы-Париматч» (6 марта).

Фридзон выступал за «Зенит» в прошлом сезоне. Моня и Вяльцев большую часть карьеры провели в подмосковных «Химках».

В последние дни российские клубы столкнулись с отъездом иностранных игроков, которые покидают Россию из соображений безопасности в связи с ситуацией на Украине.