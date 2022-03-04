Виталий Фридзон вернется в «Зенит»

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Атакующий защитник Виталий Фридзон (36 лет, 194 см) вернется в петербургский «Зенит», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Бывший капитан сборной России выступал за «Зенит» в прошлом сезоне, набирая в Лиге ВТБ 4,2 очка, 1,5 подбора и 0,8 передачи в среднем за матч.

Ранее стало известно, что к переходу в «Зенит» близки бывшие игроки «Химок» Сергей Моня и Егор Вяльцев.

В воскресенье, 6 марта, «Зенит» проведет домашний матч против «Пармы» в рамках Лиги ВТБ.

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