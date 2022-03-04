Эксперт: «После окончания контракта Уэстбрук может потерять место в НБА»

Эксперт FOX Sports Джейсон Макинтайр считает, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук может оказаться невостребованным в 2023 году, когда истечет его действующий контракт.

в «Лейкерс» – это просто не сработало. Что меня беспокоит в случае с ним, так это то, что после окончания контракта, рискну это сказать, он может потерять место в .

Это напоминает конец . Айверсон набирал 20 очков за игру, не хотел отправляться на скамейку, он старел и стал травматичным. Каким может быть будущее, когда у тебя нет броска, а атлетические способности начинают падать? Для чего брать в свою команду Уэстбрука?

Надеюсь, конец его пути в будет хорошим», – заявил Макинтайр.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче