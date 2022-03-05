Джеймс Харден повторил достижение Чемберлена и Айверсона

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден в пятницу провел четвертый матч за новую команду, набрав 25 очков и 11 передач во встрече с «Кавальерс» (125:119).
Харден стал третьим игроком в истории «Филадельфии», который набирает в среднем как минимум 25 очков и 12 передач на отрезке из четырех матчей.
Ранее подобное удавалось лишь легендарным Уилту Чемберлену и Аллену Айверсону.
«76-е» победили во всех четырех играх с участием Хардена.
Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем
Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче