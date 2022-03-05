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    Джеймс Харден повторил достижение Чемберлена и Айверсона

    Теги Уилт Чемберлен Аллен Айверсон Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

    Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден в пятницу провел четвертый матч за новую команду, набрав 25 очков и 11 передач во встрече с «Кавальерс» (125:119).

    Харден стал третьим игроком в истории «Филадельфии», который набирает в среднем как минимум 25 очков и 12 передач на отрезке из четырех матчей.

    Ранее подобное удавалось лишь легендарным Уилту Чемберлену и Аллену Айверсону.

    «76-е» победили во всех четырех играх с участием Хардена.

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