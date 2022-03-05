Джеймс Харден повторил достижение Чемберлена и Айверсона

Защитник «Сиксерс» в пятницу провел четвертый матч за новую команду, набрав 25 очков и 11 передач во встрече с «Кавальерс» (125:119).

Харден стал третьим игроком в истории «Филадельфии», который набирает в среднем как минимум 25 очков и 12 передач на отрезке из четырех матчей.

Ранее подобное удавалось лишь легендарным и .

«76-е» победили во всех четырех играх с участием Хардена.

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