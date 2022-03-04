Сергей Моня и Егор Вяльцев близки к переходу в «Зенит»

Форвард Сергей Моня (38 лет, 202 см) и защитник (36 лет, 193 см) близки к переходу в петербургский , сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Контракты с бывшими игроками «Химок» могут быть подписаны уже на этой неделе.

В субботу «Зенит» проведет домашний матч против «Пармы» в рамках Лиги ВТБ.

Вяльцев начинал нынешний сезон в «Самаре», но покинул команду Суперлиги в начале января. Бывший капитан «Химок» Моня в прошлом году был близок к переходу в «Автодор» и «Парму», но до подписания соглашения дело не дошло.

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