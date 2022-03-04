Евролига. «Панатинаикос» – «Милан», «Бавария» встретится с «Олимпиакосом»

В пятницу, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут два матча.

Греческий «Панатинаикос» примет итальянский «Милан».

Немецкая «Бавария» дома встретится с греческим «Олимпиакосом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 21-5, Реал Испания – 20-6, Милан Италия – 17-8, Олимпиакос Греция – 15-9, Зенит Россия – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, Анадолу Эфес Турция – 14-12, УНИКС Россия – 13-12, Монако Монако – 14-14, Бавария Германия – 12-12, Фенербахче Турция – 12-13, Маккаби Плейтика Израиль – 12-13, Црвена Звезда Сербия – 11-15, Альба Германия – 10-16, Виллербан Франция – 9-17, Панатинаикос Греция – 7-18, Баскония Испания – 7-19, Жальгирис Литва – 6-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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