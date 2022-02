Сын легендарного центрового ’Нила, Шариф, опубликовал фотографии, на которых видно, что он не ниже ростом, чем его знаменитый отец.

«Либо у меня не 208 см, либо у него не 216», – пошутил 22-летний Шариф.

«Раскрою секрет, у меня 180», – ответил Шак.

Either I’m not 6’10 or he’s not 7’1🧐😂 pic.twitter.com/J3vHTxPIiR